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Сесія ініціювала передачу земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну власність Львівської МТГ

Суспільство | 22-04-2021, 18:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Сьогодні, 22 квітня, на засіданні сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу щодо ініціювання передачі земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну власність Львівської міської територіальної громади.

«У відповідності до останніх нормативних актів у сфері регулювання земельних відносин, з державної власності у комунальну власність Львівської міської територіальної громади в межах території МТГ повинні бути передані земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Станом на сьогодні, за інформацією нашого департаменту містобудування, ця робота не проводиться належним чином. Тобто є ряд ділянок, які вже передані у власність Львівської міської територіальної громади, але є факти, коли ці ділянки, які мають бути передані, роздаються фізичним особам. Відповідно, звернувся директор департаменту містобудування до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, проте належним чином відповіді не отримав. Тому Львівська міська рада пропонує звернутись, як майбутній власник цих земельних ділянок, до ГУ Держгеокадастру про надання згоди на отримання у власність Львівської МТГ цих земельних ділянок.

Також юридичний департамент на доручення комісії з питань архітектури підготував позов про визнання бездіяльності незаконною. Станом на сьогодні слухання у цій справі ще не призначено», - зазначила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

За відповідну ухвалу проголосували 52 депутати.
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