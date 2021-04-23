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Про електронні сервіси та адміністративні послуги, надані протягом I кварталу 2021 року Західним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків
|Суспільство | 22-04-2021, 21:27
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Протягом січня-березня 2021 року до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків надійшло та опрацьовано 2339 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
У тому числі, за результатами проведеної роботи надано такі адміністративні послуги:
зареєстровано 1390 книг обліку розрахункових операцій та 218 реєстраторів розрахункових операцій;
видано 697 довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, 15 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 19 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу, не покидаючи свого робочого місця, можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
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