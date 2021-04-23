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Рівність, відкритість, зручність, - Ірина Короткова про діалог з великим бізнесом

Суспільство | 22-04-2021, 22:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    


Днями у Львові відбулась Zoom-конференція фахівців Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків із представниками Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) та великим бізнесом.
Участь у заході взяли в.о. начальника Західного міжрегіонального управління Ірина Короткова. Модератором виступила керівниця Західноукраїнського офісу ЕВА Мар'яна Луцишин.
Zoom-конференцію ініціювала Асоціація. Тема була визначена як «Дисконтування позик», однак більш як годинна розмова зачепила широкий спектр питань податкового законодавства, які цікавили членів Асоціації.
Це вже друга така розмова. Перша пройшла у лютому з ініціативи податківців. Саме тоді сторони домовились регулярно проводити онлайн-зустрічі.
Ірина Короткова наголосила, що Західне міжрегіональне управління ДПС відкрите до партнерських стосунків з платниками податків. Співпраця з бізнес-асоціаціями для нас була і залишається пріоритетною. Такі контакти, на нашу думку,– це дієвий майданчик для артикуляції і об’єктивного розгляду спірних питань.
Слід зазначити, що з 1 січня цього року розпочали роботу п’ять міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків - Центральне, Східне, Західне, Південне та Північне з центрами обслуговування відповідно у містах Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.
На обслуговуванні у Західному міжрегіональному управлінні ДПС перебуває 150 найбільших платників західної України. За перший квартал цього року Управління забезпечило надходження 2,3 млрд грн податків. При цьому якщо на початок цього року ефективність щодо ПДВ становила 1.1%, то сьогодні цей показник зріс до 1.6%.
«Це свідчить про те, що великі підприємства Західного регіону прислухаються до наших порад і уникають контрагентів, які мають негативну історію. Саме тому зріс рівень сплати ПДВ. І я хочу ще раз подякувати бізнес- спільноті за сплачені податки та економічний розвиток »,- наголосила Ірина Короткова.
Водночас очільниця Західного міжрегіонального управління звернула увагу учасників на такий факт: «На жаль, на сьогодні, із наших 150 підприємств 32 мають збитки. При цьому збитки зростають. Які причини? Одна з найголовніших – це від’ємні курсові різниці».
Відтак підприємці озвучили низку запитань щодо дисконтування заборгованості і ставки дисконтування.
Упродовж зустріч податківцями було висловлено позицію:
-дисконтуванню підлягають довгострокові заборгованості, як кредиторські так і дебіторські.
-сума дисконту підлягає амортизації до часу погашення чи визнання заборгованості безнадійною.
-ефективна ставка дисконтування визначається як середньорічна ставка рефінансування НБУ та/або ставка, що розраховується за наступними показниками: відсоткова ставка на позикові кошти ( яку отримав би кредитор, якщо б надав певні суми коштів), ставка ризику неповернення та відсоток інфляції.
На завершення Мар'яна Луцишин подякувала за проведену зустріч. За її словами, для бізнесу дуже важливо розмовляти з податковою однією мовою, тримати руку на пульсі змін у податковому законодавстві, дізнаватись про ці зміни з перших уст.
Натомість Ірина Короткова підтвердила готовність податківців до якнайширшої співпраці із взаємним урахуванням потреб бізнесу і держави.
Відповідаючи на питання до кого звертатись, якщо у підприємства постала «податкова» проблема, податківці нагадала, що за кожним великим платником податків закріплений індивідуальний консультант-координатор. Інформація ця відкрита, розміщена на офіційних інтернет-ресурсах за посиланням https://officevp.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html Крім того, звертатись можна безпосередньо на особисту скриньку керівника: officevp.lv.kerivnyk@tax.gov.ua.
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