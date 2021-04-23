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Рецидивісту з Яворова винесено вирок
|Суспільство | 23-04-2021, 10:21
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого 37-річного жителя Яворова, якого обвинувачують у вчинені повторних крадіжок, поєднаних з проникненням у житло громадян та інших приміщень (ч.3 ст.185 КК України).
Встановлено, що обвинувачений, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення крадіжок, належних висновків для себе не зробив, натомість вчинив 5 нових крадіжок комп’ютерної техніки, телефонів та особистого майна потерпілих, а також майна місцевого дошкільного навчального закладу.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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