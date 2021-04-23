Службовий собака митниці допоміг виявити майже 9 кілограмів бурштину Суспільство | 23-04-2021, 11:08 0 113



Сьогодні, 23 квітня, зранку, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» під час митного контролю виявлено факт незаконного переміщення бурштину.

Майже дев’ять кілограм коштовного каміння намагався вивезти до Республіки Польщі у мікроавтобусі громадянин України, 39-річний мешканець Закарпаття.

Необроблене каміння жовто-коричневого кольору, різного діаметру митники, спільно з прикордонниками, виявили під час поглибленого огляду автомобіля.

Коштовне каміння, яке містилось у конструктивних порожнинах авто, допоміг знайти службовий собака Хайн (німецька вівчарка) кінологічної команди митниці.

За цим фактом проінформовано правоохоронні органи. У діях громадянина вбачають ознаки порушення ст. 240 прим. 1 Кримінального кодексу України.

