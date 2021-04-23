До уваги суб’єктів господарювання, Суспільство | 23-04-2021, 11:11 0 71



які здійснюють продаж алкоголю, тютюну та пального



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що продавці підакцизних товарів, зобов’язані програмувати та відображати у чеках РРО/ПPPO коди УКТ ЗЕД, а також передавати до контролюючого органу копії розрахункових документів із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів.



Код УКТ ЗЕД є обов'язковим реквізитом для підакцизних товарів та фактично є частиною назви товару. Відповідно до технології зберігання та збору даних PPO код УКТ ЗЕД рекомендовано розміщувати в структурі тегів з атрибутом .



Зазначення обов'язкових реквізитів розрахункових документів в структурі тегів необов'язкових реквізитів є порушенням вимог нормативних документів та може призвести до втрати інформації, яка передається суб’єктом господарювання до контролюючого органу та стати причиною проведення контрольно-перевірочних заходів.



До суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), через РРО та/або програмні РРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, застосовується фінансова санкція у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (300 x 17= 5 100 грн).



У разі неподання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв'язку, в разі обов'язковості її подання, до суб'єктів господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





