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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги суб’єктів господарювання,
|Суспільство | 23-04-2021, 11:11
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які здійснюють продаж алкоголю, тютюну та пального
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що продавці підакцизних товарів, зобов’язані програмувати та відображати у чеках РРО/ПPPO коди УКТ ЗЕД, а також передавати до контролюючого органу копії розрахункових документів із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів.
Код УКТ ЗЕД є обов'язковим реквізитом для підакцизних товарів та фактично є частиною назви товару. Відповідно до технології зберігання та збору даних PPO код УКТ ЗЕД рекомендовано розміщувати в структурі тегів з атрибутом .
Зазначення обов'язкових реквізитів розрахункових документів в структурі тегів необов'язкових реквізитів є порушенням вимог нормативних документів та може призвести до втрати інформації, яка передається суб’єктом господарювання до контролюючого органу та стати причиною проведення контрольно-перевірочних заходів.
До суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), через РРО та/або програмні РРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, застосовується фінансова санкція у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (300 x 17= 5 100 грн).
У разі неподання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв'язку, в разі обов'язковості її подання, до суб'єктів господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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