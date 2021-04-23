Львівська обласна рада тримає на контролі стан реалізації проєкту щодо створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові Суспільство | 23-04-2021, 12:39 0 71

22 квітня під час засідання постійної комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва депутати заслухали інформацію начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександра Шляховського щодо стану реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові».

Проєкт реалізується Головним управлінням Національної поліції у Львівській області, Львівською обласною радою та ОДА в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна за фінансування Європейського Союзу.

В рамках проєкту заплановане будівництво адміністративного центру швидкого реагування поліції по вулиці Стрийській у Львові, придбання автоматизованих робочих місць та підсистеми локальної телекомунікації, а також ремонти приміщень районних відділів поліції.

Регіональною програмою міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції в обласному бюджеті на 2021 рік передбачено співфінансування проєкту в сумі 9 млн гривень.

Встановлення додаткових камер відеоспостереження на території Львівщини, передбачене обласною програмою "Безпечна Львівщина", а також завершення будівництва і технологічне оснащення сучасного приміщення для підрозділу поліції дасть можливість правоохоронцям ефективніше працювати на випередження злочинів і гарантуватиме безпеку в нашому регіоні.

"Почула запевнення очільника Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександра Шляховського, що Нацполіція докладе максимум зусиль для якнайшвидшої реалізації проєкту. Львівська обласна рада всіляко підтримуватиме, адже ми маємо спільну амбітну ціль, прозвітувати перед громадою Львівщини про зроблену важливу справу"-, сказала голова комісії Наталія Галецька