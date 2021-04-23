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Понад 3 тисячі ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами
|Суспільство | 23-04-2021, 12:47
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З початку року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано 3868 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (1 983 шт), тютюновими виробами (1 625 шт), пальним (124 шт), на право зберігання пального (123 шт), оптової торгівлі пальним (13шт). В той же час призупинено дію 855 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (369 шт) та тютюновими виробами (316 шт), на право зберігання пального (170 шт), та анульовано 715 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (432 шт), тютюновими виробами (250 шт), пальним (15 шт), на право зберігання пального (12 шт), оптової торгівлі пальним (6 шт).
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