Львівська обласна прокуратура в апеляції відстояла повернення фтизіопульмонологічного приміщення вартістю понад 5,5 млн грн Суспільство | 23-04-2021, 14:40 0 11

Північним апеляційним господарським судом залишено в силі рішення Господарського суду м. Києва за позовом Львівської обласної прокуратури щодо визнання недійсними свідоцтва на право власності на нерухомість загальною площею 447,6 кв. м та вартістю понад 5,5 млн грн.



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289159&fp=101), прокурори виявили, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул.Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.







Рішення суду набрало законної сили.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури