|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Львівська обласна прокуратура в апеляції відстояла повернення фтизіопульмонологічного приміщення вартістю понад 5,5 млн грн
|Суспільство | 23-04-2021, 14:40
| 0 11
|
Північним апеляційним господарським судом залишено в силі рішення Господарського суду м. Києва за позовом Львівської обласної прокуратури щодо визнання недійсними свідоцтва на право власності на нерухомість загальною площею 447,6 кв. м та вартістю понад 5,5 млн грн.
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289159&fp=101), прокурори виявили, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул.Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.
Рішення суду набрало законної сили.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...
|23-04-2021, 14:42
| >>>
|Львівська обласна прокуратура в апеляції відстояла повернення фтизіопульмонологічного приміщення вартістю понад 5,5 млн грн...
|23-04-2021, 14:40
| >>>
|Понад 3 тисячі ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами...
|23-04-2021, 12:47
| >>>
|Львівська обласна рада тримає на контролі стан реалізації проєкту щодо створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові...
|23-04-2021, 12:39
| >>>
|До уваги суб’єктів господарювання,...
|23-04-2021, 11:11
| >>>
|Службовий собака митниці допоміг виявити майже 9 кілограмів бурштину...
|23-04-2021, 11:08
| >>>
|"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики...
|23-04-2021, 10:30
| >>>
|