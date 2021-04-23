У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ Суспільство | 23-04-2021, 14:42 0 9



Через небажання виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 упродовж цього тижня 34 особи намагалася підкупити прикордонників Львівського, Мукачівського, Чопського та Луцького прикордонних загонів у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська», «Грушів», «Лужанка», «Дяково», «Ягодин» та «Тиса».

Громадяни України та іноземці намагалися дати кошти на загальну суму 5650 грн, 330 євро, 440 злотих, 100 чеських крон та 40 000 форінтів за пропуск через державний кордон України без наявного ПЛР – тесту, без проходження обсервації чи самоізоляції, за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Усі випадки пропонування хабарів задокументовано, до Нацполіції направлені повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ.

Попри складну ситуацію, що склалася через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, деякі подорожні особи продовжують ігнорувати рекомендації щодо дотримання карантинних заходів, зокрема перебування на самоізоляції після повернення з-за кордону або ж проходження ПЛР-тестування.

До речі, вже не одноразово подорожні намагалися перетнути державний кордон за підробленими ПЛР – тестами. За всіма фактами поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Держприкордонслужба вкотре звертає увагу громадян, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди прикордоннику – це злочини, за який передбачена кримінальна відповідальність.

І ВКОТРЕ нагадуємо про вчасне та правильне оформлення документів для подорожі, аби не зіпсувати собі мандрівку.

