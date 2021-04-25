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Вербна неділя 2021: Освячення верби відбуватиметься в умовах посиленого карантину -Як відбуватимуться великодні святкування у Львові цього року?

Суспільство | 25-04-2021, 10:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    


У неділю, 25 квітня, християни східного обряду відзначають Вербну неділю. Цей день ознаменувався Входом Господнім до Єрусалиму, коли люди стелили Ісусові Христові під ноги пальмове гілля на знак вітання на своїй землі. Традиційно, в останню неділю перед Великоднем у церквах освячують вербові гілки, а віряни приносять до своїх домівок та залишають перед іконами. Однак, у 2021-му році святкування у Львові відбуватиметься із дотриманням усіх карантинних обмежень. Про це повідомив міський голова міста.
19 квітня, під час ранкового ефіру на радіо “Люкс FM” Андрій Садовий розповів, що Львівська міська рада готує відповідний протокол, згідно з яким у місті відбуватиметься освячення верби. Міський голова наголосив, що у Львові провели онлайн-зустрічі, до яких долучились отці всіх конфесій та лікарі, які пояснили складність епідемситуації в місті. Під час обговорення було прийнято рішення, про яке повідомив міський голова Львова Андрій Садовий: “Відтак, ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: лише на відкритому повітрі, з дотримання великої дистанції між вірянами.” Також священнослужителі дозволяють самостійно освятити лози вдома свяченою водою. “Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, а отці розуміють свою відповідальність. Потрібно думати про свою безпеку, адже ми всі знаємо, що береженого Бог береже», — зауважив мер міста.
Щодо рекомендацій під час освячення верби: Рада церков Львова закликає до освячення лози біля церков або у парках з дотриманням соціальної дистанції. Також заохочує освячувати вербу вдома. Святкові богослужіння проходитимуть у режимі онлайн або ж на вулиці. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«Якщо, все ж таки, люди підуть до церкви на Вербну неділю чи на Великдень, то рекомендовано перебувати більше на вулиці, сподіваємося, погода цьому сприятиме. В самій церкві відстань між людьми має бути не менше 1,5 метра. Люди, звичайно ж, повинні дотримуватися всіх карантинних норм – маска, дезінфекція рук. Також буде прохання до духовенства чи відповідальних осіб у церквах контролювати кількість людей біля самого входу у храм. [...] Освячення верби чи пасхальних наборів здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції. Також є рекомендація тим парафіям, які є поряд з парками чи скверами, освячувати вербу чи страви там, оскільки рекомендація медиків є такою, що на свіжому повітрі складніше заразитися. Щодо всіх інших богословських і канонічних питань, настоятелі церков вже будуть самі інформувати своїх парафіян про те, як потрібно дотримуватися правил», – додав до рекомендацій Ради церков директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.
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