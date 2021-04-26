Судитимуть львів’янина, що зривав золоті прикраси із пенсіонерок Суспільство | 26-04-2021, 11:09 0 195

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Львова, якого обвинувачують у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчиненому повторно (ч.2 ст.185 КК України).



Встановлено, що обвинувачений протягом березня поточного року нападав на жінок похилого віку та відкрито зривав із потерпілих золоті прикраси, які в подальшому реалізовував у одній із мереж ломбарду.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури