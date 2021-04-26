Понад 897 млн гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 26-04-2021, 11:10 0 106

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.04.2021 cкладає понад 897 млн грн, в т.ч.: – 549,6 млн грн по юридичних особах та –347,5 млн грн по фізичних особах.