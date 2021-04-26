Комунальні служби міста продовжують прибирати місто Суспільство | 26-04-2021, 11:12 0 132 Комунальні служби міста готують Львів до Великодніх свят. Як розповідає Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, продовжується миття вулиць, зупинок, під’їздів у будинках, чистка дощоприймачів, фарбування турнікетів.



«Усі комунальні служби міста працюють в інтенсивному режимі. Якщо дозволяють погодні умови, то кожен день працюють порохотяги. Працюють і вдень і вночі. Залучаємо також водовозки і поливально-миючі машини. Вони змивають бруд, який є під бардюрами і миють магістральні дороги. Також є затверджений графік миття тротуарів, за яким працюють двірники.



Зараз також миємо зупинки, очищаємо їх від реклами і фарбуємо. Чистимо і фарбуємо стійки знаків, фарбуємо турнікетне огородження. Ті елементи огорожі, які поржавіли і знаходяться в поганому стані, будуть демонтовані і замінені.



Важливою є робота з очистки дощоприймачів. Цю роботу розпочали з 15 березня і вона триватиме до кінця травня-початку червня.



Тривають роботи також у житловому фонді. Двірники прибирають під’їзди. Зокрема, миємо і дезінфікуємо всі місця, до яких торкається людина, – поручні на сходах, підвіконники, кнопки у ліфтах, вхідні двері», - розповіла Ірина Маруняк.





