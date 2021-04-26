ПРИКОРДОННИКИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ У ВЗАЄМОДІЇ ЗАТРИМАЛИ ПОРУШНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Суспільство | 26-04-2021, 13:32 0 62



Учора ввечері прикордонники Львівського загону отримали інформацію від польських колег про те, що вони спостерігають рух двох осіб з Польщі у напрямку кордону з Україною.

До зазначеного району, з метою припинення можливого правопорушення, одразу вибула група реагування відділу «Рава – Руська».



На вказаному напрямку військовослужбовці затримали 37 – річного чоловіка та 34 – річну жінку, які поза пунктами пропуску незаконно пробралися на територію України.



Затриманими виявилися громадяни Республіки Молдова, вони мали з собою закордонні паспорти, проте, не змогли пояснити чому у такий спосіб вирішили потрапити в Україну.



Після з’ясування всіх обставин, громадян Республіки Молдова буде притягнуто до адмівідповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців вирішить суд.

