Прокуратура через суд домоглася повернення земельної ділянки вартістю близько 12 млн грн у власність громади Львова Суспільство | 26-04-2021, 14:35 0 126

Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції за позовом органів прокуратури Львівщини до одного із ТзОВ про витребування земельної ділянки та скасування запису про державну реєстрацію права власності.



Прокурори довели, що земельна ділянка у Шевченківському районі міста Львова загальною площею понад 0,57 га вартістю близько 12 млн грн вибула із комунальної власності територіальної громади міста всупереч її волі та з порушенням норм чинного законодавства.



Рішення суду набрало законної сили.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури