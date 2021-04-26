ГРОМАДЯНИ НІДЕРЛАНДІВ ТА ІТАЛІЇ НАМАГАЛИСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ ВИКРАДЕНИМИ АВТІВКАМИ Суспільство | 26-04-2021, 14:50 0 63



Дві спроби в’їзду в Україну на викрадених автомобілях припинили прикордонники Львівського загону.

Мікроавтобусом «Мерседес» через пункт пропуску «Краківець» намагався в’їхати в Україну громадянин Нідерландів. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що авто знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали нещодавно, у грудні 2020 року.

У другому випадку, у пункті пропуску «Шегині» також на в’їзд в Україну громадянин Італії намагався в’їхати своїм авто марки «Фіат», яке було викрадене в Італії на початку квітня цього року.

Про виявлення автомобілів, які перебували у розшуку, прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.



