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| Газета №35 (55) / 2014
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ГРОМАДЯНИ НІДЕРЛАНДІВ ТА ІТАЛІЇ НАМАГАЛИСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ ВИКРАДЕНИМИ АВТІВКАМИ
|Суспільство | 26-04-2021, 14:50
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Дві спроби в’їзду в Україну на викрадених автомобілях припинили прикордонники Львівського загону.
Мікроавтобусом «Мерседес» через пункт пропуску «Краківець» намагався в’їхати в Україну громадянин Нідерландів. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що авто знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали нещодавно, у грудні 2020 року.
У другому випадку, у пункті пропуску «Шегині» також на в’їзд в Україну громадянин Італії намагався в’їхати своїм авто марки «Фіат», яке було викрадене в Італії на початку квітня цього року.
Про виявлення автомобілів, які перебували у розшуку, прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
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