У КВІТНІ ПОДОРОЖУЮЧІ 50 РАЗІВ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ХАБАРІ Суспільство | 26-04-2021, 15:34 0 64













З 23 березня, в рамках запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції, Кабмін посилив правила в’їзду в Україну, ввівши додаткові вимоги, згідно яких громадяни, які в’їжджають на територію України повинні надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування. Втім, велика кількість подорожуючих намагаються нехтувати цими вимогами та потрапити до країни чи то без поліса страхування, чи без ПЛР-тесту, або ж без встановлення мобільного додатку «Вдома», натомість - пропонують прикордонникам хабарі.



Від початку квітня, прикордонники Мукачівського загону зафіксували 50 спроб надання неправомірної грошової винагороди. Здебільшого хабарі під час перетину кордону в пунктах пропуску «Лужанка», «Вилок» та «Дякове» пропонували іноземці.



Крім того, охоронці держрубежу тричі впродовж квітня виявляли підроблені довідки про ПЛР-тестування. Чергову спробу перетину кордону з фіктивною довідкою прикордонники припинили сьогодні вночі в пункті пропуску «Лужанка». «Перевірити пильність» наряду спробував 21-річний громадянин України, який повертався з-за кордону. Нехитрий план співвітчизника українські прикордонники викрили, а про ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомили співробітників Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону