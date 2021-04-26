АМУ лобіює збільшення відсотку зарахування ПДФО для територіальних громад з 60 до 65% – експерт Суспільство | 26-04-2021, 16:58 0 53

Збільшення відсотку зарахування ПДФО до бюджетів територіальних громад з 60 до 65 відсотків надасть додаткові ресурси для розвитку громад. Про це заявив консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріян Фітьо.



«Доходи Дрогобицької територіальної громади у січні 2021 року від ПДФО становили понад 15 млн грн. 5% від цієї суми – 764 тис грн. Якщо перенести розрахунки на усі територіальні громади області, то ця сума становить 6 млн грн. І це за даними січня 2021 року», – зазначив Андріян Фітьо.



Нагадаємо, 22 квітня 2021 року Правління Асоціації міст України під головуванням мера Києва, Голови АМУ Віталія Кличка підтримало законопроєкти, що перебувають на розгляді Верховної Ради України і стосуються збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів та зарахування ПДФО за місцем розташування виробничих потужностей суб’єктів підприємницької діяльності.



Законопроєктами №5066 та №5066-1, що розроблялися за участі АМУ, пропонується, починаючи із 2022 року, збільшити відсоток зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходів загального фонду бюджетів територіальних громад із 60 до 65 відсотків.

⇒ Законопроєкт №5066 передбачає таке збільшення для бюджетів громад за рахунок відповідного зменшення відсотка зарахування податку до Державного бюджету;

⇒ Законопроєкт № 5066-1 – за рахунок відповідного зменшення відсотка зарахування податку до обласних бюджетів.



Збільшення відсотку зарахування ПДФО до бюджетів територіальних громад обумовлене гострою потребою компенсувати втрати громад від скасування окремих джерел формування бюджетів та від скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів, а також необхідністю фінансово забезпечити видатки, що виникли у зв’язку із передачею від держави місцевому самоврядуванню додаткових повноважень. Обидва законопроєкти спрямовані на досягнення однієї мети – посилення фінансової спроможності територіальних громад та зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування.



Для громад збільшення відсотку зарахування ПДФО осіб із 60 до 65 відсотків – це отримання додаткового обсягу фінансового ресурсу в загальній сумі 11,1 млрд грн. За розрахунками Аналітичного центру АМУ збільшення відсотку зарахування ПДФО до бюджетів громад не змінить кількості бюджетів-донорів, збалансованих та дотаційних бюджетів. Обсяг додаткових 5% ПФДО для громад після здійснення горизонтального вирівнювання складе 10,5 млрд грн. Кожна громада отримає додатковий фінансовий ресурс у вигляді надходжень ПДФО.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

