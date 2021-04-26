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За крадіжку у Яворові засуджено 23-річного киянина
|Суспільство | 26-04-2021, 16:59
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 23-річного мешканця Києва, якого обвинувачують у вчинені повторної крадіжки, поєднаної з проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України).
Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на іспитовому строці за вчинення крадіжок у Києві, переїхав до м. Яворова, де у квітні минулого року, шляхом пошкодження вікна, проник всередину будинку місцевої жительки, в якому остання не проживала, звідки викрав майно останньої.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 3 років та 1 місяця позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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