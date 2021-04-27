"У нас із законом все рівненько і чисто" – директор ВДНГ Суспільство | 27-04-2021, 10:10 0 51 Директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін розповів, як дізнався про заведену на нього кримінальну справу, і про те, як зараз працює ВДНГ.



Джерело: Мушкін в інтерв’ю УП



Пряма мова щодо "зустрічі" з правоохоронцями і 36-годинні обшуки: "Мені зателефонувала дружина. Каже тремтячим голосом: якісь мужики ломляться у двері (додому – УП). Я кажу: не відкривай, я зараз буду їхати.



Потім мені телефонує людина: "Ми стоїмо у вас під дверима, ваша дружина нам не відкриває. – Правильно робить, що не відкриває, а ви хто? – Я з поліції, ми з обшуком. – Тоді я зараз скажу адвокату, нехай приїжджає, і дружина відкриє, коли буде адвокат, я зараз приїду".



Як тільки я збирався виходити з кабінету, зайшли багато людей, сказали, що обшук в офісі, і не можна піти".



Деталі: Так, за словами Мушкіна, він і дізнався про існування кримінальної справи. Запевняє, що причини йому не відомі досі.



В ухвалі суду, який дав дозвіл на обшуки, лише вказано, що розслідування ведеться за статтею "зловживання службовим становищем", що передбачає збитки для держпідприємства.



Щодо нинішнього стану речей Експоцентру Мушкін каже: "Мені, насправді, спокійно, тому що я знаю, що у нас із законом все рівненько і чисто. У нас тут немає ніяких зловживань. Все, що заробляє Експоцентр, йде тільки на рахунки Експоцентру".



Довідково: Комплекс "Експоцентр України" розташований в Голосіївському районі Києва. Звичне ВДНГ – більше не є офіційною назвою, але настільки закріпилось за цими 287 гектарами, що залишилось тут в якості бренду.



Експоцентр – це майже дві сотні споруд, у тому числі, пам’ятки архітектури та містобудування, фонтани, оранжереї, лісопаркова зона і навіть водонапірна башта.



За минулий рік тут проводили дозвілля 3,8 мільйона людей. Щороку на території ВДНГ відбуваються виставки, фестивалі й інші заходи.



Передісторія:



Генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін 13 квітня повідомив, що поліція та Служба безпеки проводять обшуки у павільйонах виставкового центру та в нього вдома.