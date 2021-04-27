За останню добу коронавірус виявили у 144 львів’ян Суспільство | 27-04-2021, 10:21 0 44 За оперативними даними, станом на ранок 27 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 127801 випадок інфікування коронавірусом, з яких 3199 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1641 ПЛР-тест. Відтак, 353 – позитивні, серед них львів’ян – 144.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 127801 особи, 3199 людей померло. 97699 пацієнти одужало. По місту Covid-19 підтвердили у 62885 осіб, з яких 47790 вже одужало і летальних випадків – 1561.



За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 1641 ПЛР-тест, з яких 353 – позитивні. Серед них львів’ян – 144. Залишку проб у холодильнику немає.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 183 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 122 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 365 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 96 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому – 13 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 781 особа: 745 з них має Covid-19, 57 – у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 36 осіб, виписано – 45.



Нагадаємо, офіційні канали отримання інформації про коронавірус:



• офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/



• Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/



• Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/



• Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus



• чат-бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot



