Майже 10 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією Суспільство | 27-04-2021, 13:12 0 94



Головним управлінням ДПС у Львівській області вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 9,927 млн гривень.