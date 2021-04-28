Обласна рада продовжила виплати медикам, які перехворіли на COVID-19 Суспільство | 27-04-2021, 13:13 0 150



У зв’язку з продовженням карантину в Україні Львівська обласна рада сьогодні, 27 квітня, подовжила період виплат медикам, які є на передовій в боротьбі з коронавірусом, на термін дії карантину і плюс ще на один місяць.



Йдеться про разову допомогу для працівників комунальних некомерційних підприємств, у яких підтверджено діагноз захворювання COVID-19 і які пройшли стаціонарне лікування.



Відповідне рішення підтримали депутати, внісши зміни до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 – 2025 роки.



Виплата разової фінансової допомоги передбачена в розмірі двох посадових окладів. Джерелом виплат буде резервний фонд обласного бюджету.



На Львівщині станом на сьогодні функціонує 27 «ковідних» установ.