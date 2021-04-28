АМУ створила добірку відповідей на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост Суспільство | 27-04-2021, 13:19 0 104

Асоціація міст України з метою надання практичної допомоги громадам зібрала проблемні питання, які їх турбують у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» ( №4535), та підготувала відповіді і роз’яснення. Відповіді АМУ – це думка фахівців, що ґрунтується на практиці застосування чинного законодавства та аналізі можливих наслідків для громад у зв’язку з прийняттям законопроекту №4535.

Зрозуміло, що законопроект №4535 ще може бути повернутий президентом України до Верховної Ради України з пропозиціями, щоб удосконалити певні норми. Проте, варто завчасно зрозуміти, який вплив чинитиме законопроект №4535 на розвиток інституту старост і які проблеми можливі щодо його застосування.

У цій добірці відображені не всі запитання, які АМУ отримала від територіальних громад через свої регіональні відділенні, оскільки не очікувалося, що їх буде така велика кількість. Питання згруповані за тематикою та схожими чи похідними проблемами, що витікають з певних норм законопроекту №4535.

Завантажити довідник можна за адресою:

http://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/pp_210_210_puls.pdf



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

