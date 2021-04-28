Прикордонний рік у цифрах. Понад 1000 нелегалів та 5300 потенційних незаконних мігрантів Суспільство | 27-04-2021, 15:38 0 105 День прикордонника України, який щороку відзначається 30 квітня, став своєрідною точкою відліку для охоронців державного рубежу. Прикордонники ефективно протидіють негативним явищам на державному кордоні, одним з яких є саме незаконна міграція. Сьогодні ж підсумовуємо показники службової діяльності.



За результатами року роботи охоронці кордону виявили понад 4600 незаконних мігрантів. Більше 1000 нелегалів зупинили за незаконне перетинання державного кордону, переважно із країнами ЄС. Якщо звернути увагу на країни походження мігрантів, то це здебільшого – Алжир, Іран, Туреччина, Молдова, РФ, Індія, Марокко, Сирія а також Узбекистан.



Окрім того прикордонники виявили більше 3500 порушників правил перебування в Україні. Найбільше таких порушників із Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Молдови, Вірменії, Таджикистану, Туреччини та Індії.



Та, мабуть, найголовнішою для охоронців держкордону є цифра 5300 осіб, адже саме стільком іноземцям – потенційним нелегальним мігрантам співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у в’їзді в Україну під час прикордонного контролю. Переважна більшість таких рішень приймається у авіаційних пунктах пропуску та на кордоні з РФ.