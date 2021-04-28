За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн Суспільство | 27-04-2021, 16:49 0 99

Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури до одного з ТзОВ Кам’янка-Бузької про розірвання договору оренди земельних ділянок загальною площею 55 га вартістю майже 60 млн грн, розміщених в с.Батятичі (Кам’янка-Бузький район) та повернення їх територіальній громаді.



Прокуратурою встановлено, а рішенням суду підтверджено, що господарюючим товариством систематично порушувалися зобов’язання щодо своєчасності внесення орендної плати за користування земельними ділянками.



Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволив його, відтак землі зобов’язали повернути територіальній громаді.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури