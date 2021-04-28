   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 28/04/2021 Е-квиток у Львові: 5 типів автобусів уже обладнано системою АСОП...>> З нагоди Міжнародного дня джазу львів’ян запрошують на онлайн-концерт Майкла Абене...>> Сьогодні у Львові вакцинували 1966 осіб...>> Сьогодні, 27 квітня, напередодні Великодня, у Львівській обласній раді родини Героїв Небесної Сотні Львівщини розфарбовували писанки....>> Депутати дали старт впровадженню в області єдиної системи відеоспостереження...>> Здійснюєте покупку у мережі Інтернет? Вимагайте чек...>> ЛКП «Зелене місто» розпочинає продаж компосту для населення...>> За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн...>> Мер Львова розповів, які дороги цього року будуть ремонтувати в місті...>> Реконструкція вул. Бандери триває: зауваження до проектних рішень опрацьовують...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: справу передано до суду...
27-04-2021, 13:10  >>> 
Замах на вбивство поблизу «Касіопеї»: суд виніс вирок...
26-04-2021, 09:16  >>> 
Вбивство у Бродах – судитимуть 52-річного місцевого мешканця...
22-04-2021, 09:14  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Для Львівського онкоцентру придбають новий апарат променевої терапії...
27-04-2021, 13:56  >>> 
У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон...
27-04-2021, 10:09  >>> 
У світовому рейтингу Україна опустилась на 21 місце за поширенням COVID-19...
27-04-2021, 10:07  >>> 

За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн

Суспільство | 27-04-2021, 16:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    

Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури до одного з ТзОВ Кам’янка-Бузької про розірвання договору оренди земельних ділянок загальною площею 55 га вартістю майже 60 млн грн, розміщених в с.Батятичі (Кам’янка-Бузький район) та повернення їх територіальній громаді.

Прокуратурою встановлено, а рішенням суду підтверджено, що господарюючим товариством систематично порушувалися зобов’язання щодо своєчасності внесення орендної плати за користування земельними ділянками.

Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволив його, відтак землі зобов’язали повернути територіальній громаді.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Здійснюєте покупку у мережі Інтернет? Вимагайте чек...
27-04-2021, 17:28  >>> 
За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн...
27-04-2021, 16:49  >>> 
Прикордонний рік у цифрах. Понад 1000 нелегалів та 5300 потенційних незаконних мігрантів...
27-04-2021, 15:38  >>> 
АМУ створила добірку відповідей на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост...
27-04-2021, 13:19  >>> 
Обласна рада продовжила виплати медикам, які перехворіли на COVID-19...
27-04-2021, 13:13  >>> 
Майже 10 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією...
27-04-2021, 13:12  >>> 
За останню добу коронавірус виявили у 144 львів’ян...
27-04-2021, 10:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському...
23-04-2021, 10:26  >>> 
Головні новини середи і ночі: закон про призов резервістів, нові санкції в дії...
22-04-2021, 10:16  >>> 
Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії...
19-04-2021, 10:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутати дали старт впровадженню в області єдиної системи відеоспостереження...
27-04-2021, 22:23  >>> 
Генеральний Консул Чехії відвідає лікарню швидкої допомоги та презентує придбане обладнання...
27-04-2021, 10:18  >>> 
В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря...
27-04-2021, 09:57  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону...
27-04-2021, 01:16  >>> 
Під час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд...
26-04-2021, 09:00  >>> 
Асоціація «Ради Львівщини» допоможе громадам розробити стратегії розвитку...
23-04-2021, 15:55  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Здійснюєте покупку у мережі Інтернет? Вимагайте чек...
27-04-2021, 17:28  >>> 
За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн...
27-04-2021, 16:49  >>> 
Прикордонний рік у цифрах. Понад 1000 нелегалів та 5300 потенційних незаконних мігрантів...
27-04-2021, 15:38  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні, 27 квітня, напередодні Великодня, у Львівській обласній раді родини Героїв Небесної Сотні Львівщини розфарбовували писанки....
27-04-2021, 22:26  >>> 
Музей «Територія Терору» створить унікальну онлайн-платформу, де розповість історії людей, які втратили дитинство через післявоєнні репресії...
16-04-2021, 15:37  >>> 
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:34 Е-квиток у Львові: 5 типів автобусів уже обладнано системою АСОП
22:33 З нагоди Міжнародного дня джазу львів’ян запрошують на онлайн-концерт Майкла Абене
22:32 Сьогодні у Львові вакцинували 1966 осіб
22:26 Сьогодні, 27 квітня, напередодні Великодня, у Львівській обласній раді родини Героїв Небесної Сотні Львівщини розфарбовували писанки.
22:23 Депутати дали старт впровадженню в області єдиної системи відеоспостереження
17:28 Здійснюєте покупку у мережі Інтернет? Вимагайте чек
16:50 ЛКП «Зелене місто» розпочинає продаж компосту для населення
16:49 За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн
15:48 Мер Львова розповів, які дороги цього року будуть ремонтувати в місті
15:47 Реконструкція вул. Бандери триває: зауваження до проектних рішень опрацьовують

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования