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За сприяння прокуратури Кам’янка-Бузькій громаді суд зобов’язав повернути земельні ділянки на майже 60 млн грн
|Суспільство | 27-04-2021, 16:49
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури до одного з ТзОВ Кам’янка-Бузької про розірвання договору оренди земельних ділянок загальною площею 55 га вартістю майже 60 млн грн, розміщених в с.Батятичі (Кам’янка-Бузький район) та повернення їх територіальній громаді.
Прокуратурою встановлено, а рішенням суду підтверджено, що господарюючим товариством систематично порушувалися зобов’язання щодо своєчасності внесення орендної плати за користування земельними ділянками.
Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволив його, відтак землі зобов’язали повернути територіальній громаді.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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