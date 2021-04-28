Здійснюєте покупку у мережі Інтернет? Вимагайте чек Суспільство | 27-04-2021, 17:28 0 82



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу громадян, які замовляли чи придбавали товари з використанням мережі Інтернет, що продавці товарів на своїх сайтах не завжди надають правдиву інформацію про кількість, ціну, способи розрахунків та умови доставки товарів, чим порушують вимоги законодавства про захист прав споживачів.



Окрім того, такі продавці товарів у більшості випадків не виконують вимоги статті 3 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та не видають покупцям розрахункові документи (чеки) або видають документи, які не відповідають вимогам до розрахункових документів.



Звертаємо увагу громадян – покупців на те, що продавці зобов’язані видавати розрахункові документи (чеки), а покупці мають право їх отримувати.



Неотримання розрахункових документів (чеків) покупцями позбавляє їх можливості відстоювати свої права як споживача, оскільки у покупців відсутні будь-які документи, що підтверджують факт укладення угоди між ним і продавцями.



Рекомендуємо громадянам – покупцям при здійсненні покупок у мережі Інтернет вимагати у продавців забезпечити видачу розрахункових документів (чека) у паперовому вигляді чи надсилання електронних розрахункових документів.



