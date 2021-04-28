Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового Суспільство | 28-04-2021, 01:49 0 129 27 квітня на Донбасі загинув боєць з Волочиська (Хмельницька область) Роман Гуляк.



Джерело: Волочиська міська рада у Facebook



Дослівно: "Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув, захищаючи нашу державу на сході".



Деталі: Наступні дні оголошені днями жалоби у громаді.



Усі установи та організації просять доєднатись, утриматись від святкувань та розважальних заходів.



Нагадаємо: 27 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвався військовий автомобіль. В результаті вибуху, як стало відомо, загинув один військовий. Ще троє бійців отримали бойові травмування.