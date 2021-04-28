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Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового
|Суспільство | 28-04-2021, 01:49
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|27 квітня на Донбасі загинув боєць з Волочиська (Хмельницька область) Роман Гуляк.
Джерело: Волочиська міська рада у Facebook
Дослівно: "Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув, захищаючи нашу державу на сході".
Деталі: Наступні дні оголошені днями жалоби у громаді.
Усі установи та організації просять доєднатись, утриматись від святкувань та розважальних заходів.
Нагадаємо: 27 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвався військовий автомобіль. В результаті вибуху, як стало відомо, загинув один військовий. Ще троє бійців отримали бойові травмування.
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