В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19 Суспільство | 28-04-2021, 09:04 0 74 Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.



Джерело: BBC



Деталі: У крематорії Сараї Кале Хан побудували не менше 27 нових вогнищ і ще десятки – в прилеглому парку. Чиновники також шукають додатковий простір біля русла міської річки Ямуна.



Крематорій Газіпур в Східному Делі поставив ще 20 вогнищ на автостоянці.



Крім того, повідомляється, що влада Делі вирубала дерева в міських парках для розпалювання похоронних вогнищ. Родичів померлих також попросили допомогти з кремаціями, складаючи дрова і допомагаючи в інших ритуалах.



Персонал крематоріїв працює цілодобово. Один з офіційних осіб повідомив газеті Indian Express, що кремацію чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.



У понеділок тільки в Делі зафіксували 380 смертей від COVID-19.



Нагадаємо:



Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.

В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.

Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.