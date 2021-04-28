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21 крадіжка на понад 211 тис грн: львів’янин отримав вирок за крадіжки на Сихові
|Суспільство | 28-04-2021, 09:09
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого за майнові злочини 34-річного львів’янина, якого обвинувачували в серійних крадіжках, у тому числі поєднаних із проникненням у приміщення (ч.2, ч.3 ст.185 КК України).
Встановлено, що протягом травня – жовтня 2020 року обвинувачений здійснив 21 крадіжку на Сихові - крав не лише з під’їздів, гаражів, складів, а навіть із лікувальних закладів та школи. Здебільшого це були велосипеди, мобільні телефони, кабелі інтернет-зв’язку, однак чоловік не гребував і іншим майном громадян. Загальна сума збитків склала понад 211 тис грн.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним, найближчі 3 роки та 7 місяців він проведе за ґратами.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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