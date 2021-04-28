Депутати Львівської обласної ради стурбовані добіркою матеріалів для пробного ЗНО з української мови Суспільство | 28-04-2021, 11:23 0 69

Під час сесії 27 квітня депутати звернулися до Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти з проханням оцінити якість текстів визначених у цьому році для пробного тестування з української мови та ретельніше добирати матеріали для ЗНО в майбутньому.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, обурені підготовкою матеріалів до пробного ЗНО, зокрема добіркою текстів до пробного ЗНО з української мови. Під час аналізу текстів, на думку укладачів, мало спрацювати критичне мислення майбутніх абітурієнтів. Учням було запропоновано три тексти, перші два стосувалися важливості освіти, натомість третім був текст Дмитра Семьонова «Українська вища освіта – мертва. Тримайтеся від неї подалі». Уже сама добірка матеріалу змушує задуматися, що освіта – потрібна, але не в українських закладах вищої освіти.

У тексті Д. Семьонова, написаному ще у 2016 р., йдеться не стільки про проблеми у вищій освіті (з чітким наголосом саме на українській), а в емоційно-маніпулятивних закликах до молодих людей, які якраз стоять на порозі вибору і які ще не можуть оцінити, що буде відбуватися в університетських авдиторіях.

Насправді сьогодні існують проблеми у вищій освіті, і не лише в Україні. Ми розуміємо потребу розвивати критичне мислення в молодих людей саме контраверсійними текстами, але чітко й розумно продуманими, щоб абітурієнти змогли знайти аргументи, а не піддавалися емоціям, які, безумовно, може викликати такий тест.

Звертаємося до Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти з проханням зважити на складність ситуації, у якій сьогодні перебуває українське суспільство, коли достатньо невеликої іскри, щоб у наелектризованому суспільстві спалахнула повна недовіра до всіх інституцій, у тому числі й до закладів вищої освіти, та більш відповідально добирати матеріали для ЗНО", - йдеться у зверненні.