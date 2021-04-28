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| Газета №35 (55) / 2014
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Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня
|Суспільство | 28-04-2021, 11:26
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Для обов’язкового декларування останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 30 квітня, а для отримання податкової знижки – 31 грудня 2021 року.
Деклараційна кампанія 2021 триває до 01 травня 2021 року.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи платники можуть надіслати поштою, подати до Центрів обслуговування платників податків податкових інспекцій (за місцем реєстрації), подати в електронній формі через Електронний кабінет платника.
Декларуванню підлягають:
- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;
- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);
- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
- доходи від продажу інвестиційних активів;
- іноземні доходи тощо.
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