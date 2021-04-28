Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня Суспільство | 28-04-2021, 11:26 0 51



Для обов’язкового декларування останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 30 квітня, а для отримання податкової знижки – 31 грудня 2021 року.



Деклараційна кампанія 2021 триває до 01 травня 2021 року.



Податкову декларацію про майновий стан і доходи платники можуть надіслати поштою, подати до Центрів обслуговування платників податків податкових інспекцій (за місцем реєстрації), подати в електронній формі через Електронний кабінет платника.



Декларуванню підлягають:



- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;



- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);



- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;



- доходи від продажу інвестиційних активів;



- іноземні доходи тощо.