Увага! Шахраї! Суспільство | 28-04-2021, 12:20 0 31



До Головного управління ДПС у Львівській області надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.



Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації шахраїв.



Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.







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