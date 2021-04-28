   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 28/04/2021 Засуджено киянина, який незаконно переправляв людей через кордон...>> Екобуси відновлять роботу з 5 травня: графік стоянок...>> У мерії розповіли, як цьогоріч відзначатимуть День міста Львова...>> У Львові стартував учнівський конкурс муралів...>> Цьогоріч на Великдень у Львові не проводитимуть жодних масових заходів...>> Увага! Шахраї!...>> Сьогодні у с. Лисиничі підключатимуть нову ділянку магістрального водогону...>> Туристів запрошують працювати з готелів у Львові...>> Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня...>> Депутати Львівської обласної ради стурбовані добіркою матеріалів для пробного ЗНО з української мови...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: справу передано до суду...
27-04-2021, 13:10  >>> 
Замах на вбивство поблизу «Касіопеї»: суд виніс вирок...
26-04-2021, 09:16  >>> 
Вбивство у Бродах – судитимуть 52-річного місцевого мешканця...
22-04-2021, 09:14  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії...
28-04-2021, 09:25  >>> 
Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19...
28-04-2021, 09:24  >>> 
Степанов анонсував майже мільйон доз вакцини Pfizer до червня...
28-04-2021, 01:51  >>> 

Увага! Шахраї!

Суспільство | 28-04-2021, 12:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 31 31    


До Головного управління ДПС у Львівській області надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.

Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації шахраїв.

Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.



Підписуйтесь на канали інформування ДПС:

https://www.facebook.com/tax.lviv

https://www.facebook.com/TaxUkraine

https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»: https://t.me/infoTAXbot
   Новини по темі: Суспільство
Засуджено киянина, який незаконно переправляв людей через кордон...
28-04-2021, 12:37  >>> 
Увага! Шахраї!...
28-04-2021, 12:20  >>> 
Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня...
28-04-2021, 11:26  >>> 
Депутати Львівської обласної ради стурбовані добіркою матеріалів для пробного ЗНО з української мови...
28-04-2021, 11:23  >>> 
21 крадіжка на понад 211 тис грн: львів’янин отримав вирок за крадіжки на Сихові...
28-04-2021, 09:09  >>> 
В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19...
28-04-2021, 09:04  >>> 
Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового...
28-04-2021, 01:49  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському...
23-04-2021, 10:26  >>> 
Головні новини середи і ночі: закон про призов резервістів, нові санкції в дії...
22-04-2021, 10:16  >>> 
Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії...
19-04-2021, 10:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву...
28-04-2021, 09:38  >>> 
Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха...
28-04-2021, 09:36  >>> 
У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян...
28-04-2021, 09:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону...
27-04-2021, 01:16  >>> 
Під час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд...
26-04-2021, 09:00  >>> 
Асоціація «Ради Львівщини» допоможе громадам розробити стратегії розвитку...
23-04-2021, 15:55  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Засуджено киянина, який незаконно переправляв людей через кордон...
28-04-2021, 12:37  >>> 
Увага! Шахраї!...
28-04-2021, 12:20  >>> 
Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня...
28-04-2021, 11:26  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні, 27 квітня, напередодні Великодня, у Львівській обласній раді родини Героїв Небесної Сотні Львівщини розфарбовували писанки....
27-04-2021, 22:26  >>> 
Музей «Територія Терору» створить унікальну онлайн-платформу, де розповість історії людей, які втратили дитинство через післявоєнні репресії...
16-04-2021, 15:37  >>> 
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:37 Засуджено киянина, який незаконно переправляв людей через кордон
12:26 Екобуси відновлять роботу з 5 травня: графік стоянок
12:25 У мерії розповіли, як цьогоріч відзначатимуть День міста Львова
12:24 У Львові стартував учнівський конкурс муралів
12:23 Цьогоріч на Великдень у Львові не проводитимуть жодних масових заходів
12:20 Увага! Шахраї!
11:30 Сьогодні у с. Лисиничі підключатимуть нову ділянку магістрального водогону
11:27 Туристів запрошують працювати з готелів у Львові
11:26 Деклараційна кампанія 2021 закінчується вже цього тижня
11:23 Депутати Львівської обласної ради стурбовані добіркою матеріалів для пробного ЗНО з української мови

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования