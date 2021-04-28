Засуджено киянина, який незаконно переправляв людей через кордон Суспільство | 28-04-2021, 12:37 0 16



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного жителя Києва за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.2 ст.332 КК України).



Встановлено, що 19 березня поточного року чоловік перевів трьох громадян Республіки Туреччини через кордон в напрямку Республіки Польща, подолавши лісовий масив, інженерно-технічні та контролюючі споруди Державної прикордонної служби України.



Однак, на відстані близько 500 метрів від лінії державного кордону нелегали були затримані прикордонною вартою та передані працівникам ДПС України.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з іспитовим терміном 1 рік і 6 місяців.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури