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Завдяки обласній прокуратурі апеляційний суд зобов’язав повернути у державну власність дві станції газопроводу «Винники»

Суспільство | 28-04-2021, 14:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції за позовом Львівської обласної прокуратури щодо незаконного вибуття з власності територіальної громади Пустомитівського району двох станцій газопроводу ГРС «Винники» вартістю понад 3 млн грн та повернення їх у власність територіальної громади.

Встановлено, що між ВАТ «Кінескоп» та ВАТ «Іскра» у 2002 році був укладений договір купівлі-продажу, предметом якого була частина газопроводу високого тиску ГРС «Винники». Однак, всупереч чинному законодавству, зовнішній газопровід не може бути відчужений взагалі, так як належить до об’єктів інженерної інфраструктури, а мав бути переданий до комунальної власності територіальної громади Пустомитівського району.

Рішення суду набрало законної сили.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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