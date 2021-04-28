Завдяки обласній прокуратурі апеляційний суд зобов’язав повернути у державну власність дві станції газопроводу «Винники» Суспільство | 28-04-2021, 14:20 0 83



Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції за позовом Львівської обласної прокуратури щодо незаконного вибуття з власності територіальної громади Пустомитівського району двох станцій газопроводу ГРС «Винники» вартістю понад 3 млн грн та повернення їх у власність територіальної громади.



Встановлено, що між ВАТ «Кінескоп» та ВАТ «Іскра» у 2002 році був укладений договір купівлі-продажу, предметом якого була частина газопроводу високого тиску ГРС «Винники». Однак, всупереч чинному законодавству, зовнішній газопровід не може бути відчужений взагалі, так як належить до об’єктів інженерної інфраструктури, а мав бути переданий до комунальної власності територіальної громади Пустомитівського району.



Рішення суду набрало законної сили.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури