Стартував Всеукраїнський конкурс журналістських робіт 2021 року від Мінрегіону Суспільство | 29-04-2021, 11:17 0 65

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» проводиться Мінрегіоном з метою залучення регіональних ЗМІ до всебічного висвітлення процесів децентралізації.



До участі у Конкурсі приймаються матеріали за чотирма номінаціями:



- онлайн-публікація;



- стаття в друкованому ЗМІ;



- радіоматеріал;



- відеоматеріал.



Матеріали мають бути опублікованими вперше у період із 1 січня до 30 вересня 2021 року.



Конкурсні роботи подаються до 18:00 год. 30 вересня 2021 року.



Вимоги до оформлення та технічні вимоги до матеріалів – ТУТ.



Учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.



Тематичні пріоритети конкурсних робіт



- Мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування.



- Успіхи громад, які були досягнуті завдяки реалізації норм законодавства щодо добровільне об’єднання.



- Співробітництво територіальних громад, агломераційні процеси.



- Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.



- Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад.



- Кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.



Призовий фонд від Програми Ради Європи



У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:



- І премія – 20000 грн,



- ІІ премія – 15000 грн,



- ІІІ премія – 10000 грн.



Форма заявки учасника Конкурсу - ТУТ.



Довідкову інформацію з питань Конкурсу можна отримати за тел.: (044) 458-44-40; (044) 501-92-03; (093) 403-58-87; (097) 917-70-70, або надіславши запит на електронну адресу: contest@internews.ua.



Довідково:



Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 09.04.2021 року № 88.



Положення про Конкурс затверджене наказом Мінрегіону від 16.05.2017 № 113, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 706/30574.



Партнери Конкурсу – Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні», ГO «Інтерньюз-Україна», Координатор проектів ОБСЄ в Україні.