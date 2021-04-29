|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Стартував Всеукраїнський конкурс журналістських робіт 2021 року від Мінрегіону
|Суспільство | 29-04-2021, 11:17
| 0 65
|
Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» проводиться Мінрегіоном з метою залучення регіональних ЗМІ до всебічного висвітлення процесів децентралізації.
До участі у Конкурсі приймаються матеріали за чотирма номінаціями:
- онлайн-публікація;
- стаття в друкованому ЗМІ;
- радіоматеріал;
- відеоматеріал.
Матеріали мають бути опублікованими вперше у період із 1 січня до 30 вересня 2021 року.
Конкурсні роботи подаються до 18:00 год. 30 вересня 2021 року.
Вимоги до оформлення та технічні вимоги до матеріалів – ТУТ.
Учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.
Тематичні пріоритети конкурсних робіт
- Мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування.
- Успіхи громад, які були досягнуті завдяки реалізації норм законодавства щодо добровільне об’єднання.
- Співробітництво територіальних громад, агломераційні процеси.
- Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.
- Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад.
- Кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.
Призовий фонд від Програми Ради Європи
У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:
- І премія – 20000 грн,
- ІІ премія – 15000 грн,
- ІІІ премія – 10000 грн.
Форма заявки учасника Конкурсу - ТУТ.
Довідкову інформацію з питань Конкурсу можна отримати за тел.: (044) 458-44-40; (044) 501-92-03; (093) 403-58-87; (097) 917-70-70, або надіславши запит на електронну адресу: contest@internews.ua.
Довідково:
Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 09.04.2021 року № 88.
Положення про Конкурс затверджене наказом Мінрегіону від 16.05.2017 № 113, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 706/30574.
Партнери Конкурсу – Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні», ГO «Інтерньюз-Україна», Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
|
|