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Стартував Всеукраїнський конкурс журналістських робіт 2021 року від Мінрегіону

Суспільство | 29-04-2021, 11:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» проводиться Мінрегіоном з метою залучення регіональних ЗМІ до всебічного висвітлення процесів децентралізації.

До участі у Конкурсі приймаються матеріали за чотирма номінаціями:

- онлайн-публікація;

- стаття в друкованому ЗМІ;

- радіоматеріал;

- відеоматеріал.

Матеріали мають бути опублікованими вперше у період із 1 січня до 30 вересня 2021 року.

Конкурсні роботи подаються до 18:00 год. 30 вересня 2021 року.

Вимоги до оформлення та технічні вимоги до матеріалів – ТУТ.

Учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.

Тематичні пріоритети конкурсних робіт

- Мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування.

- Успіхи громад, які були досягнуті завдяки реалізації норм законодавства щодо добровільне об’єднання.

- Співробітництво територіальних громад, агломераційні процеси.

- Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.

- Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад.

- Кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

Призовий фонд від Програми Ради Європи

У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:

- І премія – 20000 грн,

- ІІ премія – 15000 грн,

- ІІІ премія – 10000 грн.

Форма заявки учасника Конкурсу - ТУТ.

Довідкову інформацію з питань Конкурсу можна отримати за тел.: (044) 458-44-40; (044) 501-92-03; (093) 403-58-87; (097) 917-70-70, або надіславши запит на електронну адресу: contest@internews.ua.

Довідково:

Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 09.04.2021 року № 88.

Положення про Конкурс затверджене наказом Мінрегіону від 16.05.2017 № 113, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 706/30574.

Партнери Конкурсу – Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні», ГO «Інтерньюз-Україна», Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
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