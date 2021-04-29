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Які документи необхідно подати для отримання номера облікової картки фізичної особи – платника податків?

Суспільство | 29-04-2021, 11:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    


Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що для отримання номера облікової картки фізичної особи, яка не включена до Державного реєстру, необхідно особисто або через представника подати до податкового органу облікову картку за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Якщо це іноземець чи особа без громадянства, то для реєстрації додають до облікової картки крім документу, що посвідчує особу, засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (оригінал та копія).

Документи, які відповідно подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень. Підпис фізичної особи на обліковій картці повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених Заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу,
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