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Більше 5 млн гривень акцизного податку сплачено до державного бюджету з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
|Суспільство | 29-04-2021, 12:06
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Протягом січня-березня 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 5,46 млн гривень.
У березні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 0,73 млн гривень.
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