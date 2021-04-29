Більше 5 млн гривень акцизного податку сплачено до державного бюджету з ввезених на митну територію України підакцизних товарів Суспільство | 29-04-2021, 12:06 0 85







Протягом січня-березня 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 5,46 млн гривень.



У березні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 0,73 млн гривень.