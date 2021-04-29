НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ «ІНЖЕНЕРНОГО ГЕНІЯ», ЯКИЙ ПЕРЕВОЗИВ СИГАРЕТИ У КОРОБЦІ ... ПЕРЕДАЧ! Суспільство | 29-04-2021, 12:42 0 73



(ВІДЕО) https://www.youtube.com/watch?v=MIIpkuGv-f0&t=50s



Учора вранці до пункту пропуску «Грушів – Будомєж», що на українсько-польському кордоні, прибув легковик марки Audi під керуванням громадянина України.

Водій спрямував транспортний засіб на смугу руху «зелений коридор», однак прикордонники, проаналізувавши низку чинників, спрямували авто на поглиблений огляд.



Схованка, яку облаштував чоловік у своїй Audi може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку поточного року. Водій «удосконалив» трансмісію свого авто - прибравши з коробки передач значну кількість запчастин, вмістив до неї аж 16 блоків сигарет!



Стосовно водія склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. З автомобілем та вмістом оригінальної схованки йому довелося попрощатися. Сума оцінки встановлюється.

