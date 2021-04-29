Землі вартістю понад 1,3 млн грн повернули Рудківській територіальній громаді Суспільство | 29-04-2021, 13:45 0 114

Самбірська окружна прокуратура у суді домоглася визнання земельних ділянок загальною площею 2,7 га відумерлою спадщиною та передачу їх у власність Рудківській об’єднаній територіальній громаді.



Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їхнього протиправного використання.

Оціночна вартість зазначених ділянок становить 1,372 млн грн.

На цей час земельні ділянки прийнято до комунальної власності територіальної громади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури