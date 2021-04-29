НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ Суспільство | 29-04-2021, 14:34 0 52

62 ящики сигарет намагались переправити сьогодні вдосвіта до сусідньої Румунії тютюнові контрабандисти. На заваді зловмисникам стали прикордонники Мукачівського загону.



У ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, військовослужбовці мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону виявили на околиці населеного пункту Хижа групу чоловіків з пакунками на плечах. Помітивши прикордонників та скориставшись значною відстанню від них, контрабандисти попри попереджувальні постріли, вдались до втечі. За 200 метрів до кордону горе-ділки покинули 32 тисячі пачок сигарет, вартість яких може сягнути 900 000 гривень.



Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.











Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



