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| Газета №35 (55) / 2014
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«Мотористи - контрабандисти»
|Суспільство | 29-04-2021, 14:44
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Незвичну схованку для сигарет виявили працівники Галицької митниці
Учора, 28.04.2021, у пункт пропуску «Грушів – Будомеж» на виїзд з України прибув автомобіль "Ауді" під керуванням 39-річного мешканця Львівщини. Під час огляду автомобіля у працівників Галицької митниці виникла підозра про можливе приховування товарів, тож авто скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там, у коробці передач авто, митники та прикордонники виявили 160 пачок сигарет. Для їх приховування з коробки передач вилучили всі шестерні. Автомобіль рухався за рахунок заднього приводу, передній був тільки для імітації.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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