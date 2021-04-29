«Мотористи - контрабандисти» Суспільство | 29-04-2021, 14:44 0 73



Незвичну схованку для сигарет виявили працівники Галицької митниці





Учора, 28.04.2021, у пункт пропуску «Грушів – Будомеж» на виїзд з України прибув автомобіль "Ауді" під керуванням 39-річного мешканця Львівщини. Під час огляду автомобіля у працівників Галицької митниці виникла підозра про можливе приховування товарів, тож авто скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там, у коробці передач авто, митники та прикордонники виявили 160 пачок сигарет. Для їх приховування з коробки передач вилучили всі шестерні. Автомобіль рухався за рахунок заднього приводу, передній був тільки для імітації.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

