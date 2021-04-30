Повітряний контрабандист-далекобійник. Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Знайшовся літальний апарат аж у Житомирській області. Суспільство | 29-04-2021, 21:46 0 87 https://youtu.be/tGahJULR4n8



Учора вночі прикордонники Чернівецького загону разом з румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон. Далі він попрямував вглиб території нашої держави.



У співпраці з Повітряними силами ЗСУ співробітники Держприкордонслужби вжили всіх необхідних заходів, щоб відслідкувати та перехопити ціль. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів на Житомирщині.



Проведені пошуки порушників співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції та СБУ дозволили виявити місце можливої посадки повітряного судна.



У ході огляду ангарів правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номеру. Окрім цього встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон.



В даний час до Служби безпеки України надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ «Порушення правил міжнародних польотів», а до Нацполіції – за ознаками ст.332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України».



Оперативно-розшукові заходи тривають.