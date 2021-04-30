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Повітряний контрабандист-далекобійник. Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Знайшовся літальний апарат аж у Житомирській області.

Суспільство | 29-04-2021, 21:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
https://youtu.be/tGahJULR4n8
Повітряний контрабандист-далекобійник. Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Знайшовся літальний апарат аж у Житомирській області.
Учора вночі прикордонники Чернівецького загону разом з румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон. Далі він попрямував вглиб території нашої держави.

У співпраці з Повітряними силами ЗСУ співробітники Держприкордонслужби вжили всіх необхідних заходів, щоб відслідкувати та перехопити ціль. З радарів літак зник в районі одного з населених пунктів на Житомирщині.

Проведені пошуки порушників співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції та СБУ дозволили виявити місце можливої посадки повітряного судна.

У ході огляду ангарів правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номеру. Окрім цього встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон.

В даний час до Служби безпеки України надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ «Порушення правил міжнародних польотів», а до Нацполіції – за ознаками ст.332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України».

Оперативно-розшукові заходи тривають.
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