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Під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали близько 100 осіб

Суспільство | 30-04-2021, 06:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану кількість постраждалих збільшилася до 96 осіб.

Джерело: Координатор МОЗ у Баткенській області Киргистану Арзибек Борубеков, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб".

Деталі: За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.

При цьому Борубеков повідомив, що 38 з 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкеку для отримання подальшого лікування.

В УВС Баткенській області повідомили, що" вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горить кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти".

Очевидці повідомляють про факти грабежів магазинів.

Передісторія:

29 квітня Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.
Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
Повідомляється, що під час перестрілки з киргизької сторони постраждали 17 осіб, один помер від вогнепального поранення.
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