Під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали близько 100 осіб Суспільство | 30-04-2021, 06:27 0 105 Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану кількість постраждалих збільшилася до 96 осіб.



Джерело: Координатор МОЗ у Баткенській області Киргистану Арзибек Борубеков, цитує Інтерфакс-Україна



Пряма мова: "Число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб".



Деталі: За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.



При цьому Борубеков повідомив, що 38 з 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкеку для отримання подальшого лікування.



В УВС Баткенській області повідомили, що" вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горить кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти".



Очевидці повідомляють про факти грабежів магазинів.



Передісторія:



29 квітня Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.

Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.

Повідомляється, що під час перестрілки з киргизької сторони постраждали 17 осіб, один помер від вогнепального поранення.