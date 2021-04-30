|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали близько 100 осіб
|Суспільство | 30-04-2021, 06:27
| 0 105
|
|Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану кількість постраждалих збільшилася до 96 осіб.
Джерело: Координатор МОЗ у Баткенській області Киргистану Арзибек Борубеков, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб".
Деталі: За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.
При цьому Борубеков повідомив, що 38 з 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкеку для отримання подальшого лікування.
В УВС Баткенській області повідомили, що" вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горить кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти".
Очевидці повідомляють про факти грабежів магазинів.
Передісторія:
29 квітня Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.
Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
Повідомляється, що під час перестрілки з киргизької сторони постраждали 17 осіб, один помер від вогнепального поранення.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали близько 100 осіб...
|30-04-2021, 06:27
| >>>
|Повітряний контрабандист-далекобійник. Прикордонники виявили літак, який порушив українсько-румунський кордон Знайшовся літальний апарат аж у Житомирській області....
|29-04-2021, 21:46
| >>>
|«Мотористи - контрабандисти»...
|29-04-2021, 14:44
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ...
|29-04-2021, 14:40
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ЧИМАЛОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ...
|29-04-2021, 14:34
| >>>
|Землі вартістю понад 1,3 млн грн повернули Рудківській територіальній громаді...
|29-04-2021, 13:45
| >>>
|НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ «ІНЖЕНЕРНОГО ГЕНІЯ», ЯКИЙ ПЕРЕВОЗИВ СИГАРЕТИ У КОРОБЦІ ... ПЕРЕДАЧ!...
|29-04-2021, 12:42
| >>>
|