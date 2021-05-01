Чотирьох жителів Стрия будуть судити за розповсюдження наркотиків Суспільство | 30-04-2021, 23:35 0 72

Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо чотирьох мешканців Стрия за незаконне придбання, зберігання та незаконний збут психотропних речовин у складі організованої злочинної групи (ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України).



Встановлено, що у період з червня по жовтень 2020 року 36-річний організатор разом зі спільниками (двома чоловіками та жінкою віком 27 – 32 роки) незаконно придбали, зберігали, перевозили та збували на території Стрия психотропну речовину «амфетамін». Потенційних клієнтів підшукували із числа наркозалежних осіб і збували їм наркотичні речовини «з рук в руки».



Загалом правоохоронці задокументували 8 епізодів злочинної діяльності.



У ході проведення обшуків за місцем проживання обвинувачених вилучили 80 г амфетаміну.



Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Львівського управління ДВБ Національної поліції України.



За вчинення вказаного злочину обвинуваченим загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури