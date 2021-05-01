Понад 10 тис декларацій подано платниками податків до податкових органів Львівщини Суспільство | 30-04-2021, 23:38 0 100





Станом на 26 квітня 2021 року до контролюючих органів Львівщини платниками податків подано понад 10 тис декларацій про майновий стан і доходи за 2020 рік та задекларовано більше 2 млрд гривень.



Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2020 рік складають дохід:



у вигляді спадщини на суму 335,3 млн. гривень,



від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 95,8 млн. гривень,



від надання нерухомого майна в оренду на суму 56,5 млн. гривень,



іноземні доходи на суму 390,8 млн. гривень.



148 громадян задекларували одержаний дохід в сумі більше 1 млн.грн.