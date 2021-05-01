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Понад 10 тис декларацій подано платниками податків до податкових органів Львівщини
|Суспільство | 30-04-2021, 23:38
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Станом на 26 квітня 2021 року до контролюючих органів Львівщини платниками податків подано понад 10 тис декларацій про майновий стан і доходи за 2020 рік та задекларовано більше 2 млрд гривень.
Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2020 рік складають дохід:
у вигляді спадщини на суму 335,3 млн. гривень,
від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 95,8 млн. гривень,
від надання нерухомого майна в оренду на суму 56,5 млн. гривень,
іноземні доходи на суму 390,8 млн. гривень.
148 громадян задекларували одержаний дохід в сумі більше 1 млн.грн.
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