Сварка під час пиятики закінчилася трагічно: жителя Львівщини судитимуть за вбивство товариша Суспільство | 30-04-2021, 23:42 0 71



За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 50-річного раніше неодноразово судимого мешканця Нового Ставу, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).



Встановлено, що 14 січня цього року у с.Новий Став (Львівський район) обвинувачений розпивав спиртні напої у квартирі свого 39-річного товариша, де між ними і виник конфлікт. У ході словесної перепалки, щоб довести свою правоту, обвинувачений взяв цеглину та декілька разів ударив нею потерпілого по голові та тулубу. Від отриманих травм жертва померла на місці.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділу поліції №5 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури