На Великодні свята посилять роботу маршрутів громадського транспорту, що курсують до кладовищ міста Львова Суспільство | 30-04-2021, 23:55 0 90 У період Великодніх свят, з 1 до 4 травня, у Львові збільшать кількість одиниць громадського транспорту, який курсуватиме до Голосківського та Сихівського кладовищ. Зокрема, йдеться про автобусні маршрути № 55, 38 та тролейбусний маршруту № 31.



«На Великодні свята ми посилюємо роботу маршрутів громадського транспорту, який курсує до кладовищ міста Львова. Власне, якщо ми говоримо про Голосківське кладовище, то ми підсилюємо маршрут № 55 - буде курсувати 4 одиниці. На нього можна буде сісти на вул. Під Дубом біля ТРЦ «Форум». Також збільшуємо частоту курсування тролейбусного маршруту № 31 до Сихівського кладовища – буде курсувати 4 одиниці, а також маршрут № 38 буде підсилено, він також буде курсувати до Сихівського кладовища. Ми збільшуємо кількість транспорту на вихідні з 1 до 4 травня.



Враховуючи те, що Львів перейшов у «жовту» карантинну зону, всі попередні обмеження в основному діють. Ми далі говоримо про масковий режим, сидячі місця, єдина зміна стосується лише перевезення пільгових категорій: зараз діє рекомендація щодо проїзду пільгових категорій з 11 до 16 год. Ми справді дуже просимо мешканців Львова, які мають пільги, намагатись користуватись транспортом не у пікові години», - зазначив начальник управління транспорту Орест Олеськів.



