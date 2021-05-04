В Чехії хочуть з червня щеплювати від COVID-19 всіх дорослих Суспільство | 03-05-2021, 08:25 0 133 В Чехії вакцинація проти COVID-19 з червня стане доступною для всіх громадян віком від 16 років.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на прем’єра Чехії Андрія Бабіша



Деталі: Бабіш зазначив, що "в червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій", однак це відбудеться в тому разі, якщо темп вакцинації буде не нижчим, ніж зараз.



З 5 травня реєструватися на щеплення зможуть жителі Чехії віком від 50 до 54 років – за попередніми оцінками, це близько 690 тисяч осіб. Якщо запасів вакцини вистачить, вікову планку щотижня знижуватимуть на 5 років.



Нагадаємо:



Вакцинація в Чехії почалася 27 грудня.

Станом на 2 травня 20% чехів отримали щонайменше одну дозу вакцини, 9,4% - дві дози.